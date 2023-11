TIVOLI – Case popolari, ecco la nuova graduatoria per l’assegnazione

Il Comune di Tivoli ha aggiornato la graduatoria degli aspiranti assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Lo stabilisce la determina numero 2804 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA -firmata mercoledì 15 novembre dalla dirigente ai Servizi Sociali Maria Teresa Desideri.

Con l’atto viene approvato l’aggiornamento semestrale dell’elenco degli aventi diritto riferito alle 52 domande pervenute entro il primo semestre 2023. Attualmente in lista per una casa popolare ci sono 219 famiglie coi requisiti: le prime 177 hanno punteggi variabili da un massimo di 70 ad un minimo di 3 punti, mentre ai restanti 42 nuclei familiari in elenco la Commissione comunale ha riconosciuto un punteggio pari a zero.

Dalla graduatoria sono stati esclusi 13 nuclei che avevano presentato istanze di assegnazione. In particolare, dieci non sono stati inseriti in graduatoria perché immigrati a Tivoli in un periodo di tempo compreso tra novembre 2020 e settembre 2022. Altre due istanze sono state dichiarate non ammissibili per cessata irreperibilità e una per non aver allegato il documento di riconoscimento.

Vale la pena ricordare che nella graduatoria aggiornata a maggio 2023 gli aventi diritto ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica erano 188.