GUIDONIA – Politica, il sindaco sulla crisi di maggioranza: “Ero, sono e resterò civico”

In riferimento all'articolo GUIDONIA – Politica, il Pd esce dalla maggioranza: "Il sindaco si è accordato con Fratelli d'Italia", dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo riceviamo e pubblichiamo:

“Prendo atto della decisione del Partito Democratico di uscire dalla nostra maggioranza civica e me ne rammarico. Spiace che invece di addurre motivazioni politiche e amministrative a giustificazione di autonome decisioni, il PD preferisca evocare miei presunti voltafaccia e accordi sotterranei che sono estranei alla mia natura e alla mia storia.

La maggioranza uscita dalle urne un anno e mezzo fa è stata solo civica, come tutti ricorderanno, non abbiamo voluto apparentarci con nessun partito al secondo turno proprio per non perdere la nostra connotazione.

La volontà di aprire la nostra maggioranza al contributo del PD era stata figlia della nostra centralità politica che ci consente di dialogare con tutti i partiti presenti in Consiglio senza pregiudiziali ideologiche e nell’esclusivo interesse della Città di Guidonia Montecelio.

Questa formula civica che dialoga con i partiti ha portato dei risultati amministrativi che sono sotto gli occhi di tutti e che i Consiglieri comunale del PD, almeno i tre che non hanno stabilmente disertato l’aula, hanno riconosciuto e condiviso sino ad ora. Al netto delle brutali forzature che si vogliono propinare agli sprovveduti, non eravamo una Amministrazione di Sinistra per l’appoggio del PD ieri e non diventiamo una Amministrazione di Destra per l’uscita del PD oggi, noi siamo e restiamo saldamente civici.

Non mi resta che ringraziare l’Assessore Cuccuru per la qualificatissima collaborazione in giunta e i Consiglieri Di Silvio, Nuzzo e Lomuscio per il leale e produttivo contribuito fornito in questi diciannove mesi di lavoro condiviso”.