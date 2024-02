TIVOLI – Carnevale, martedì grasso sfilano i carri

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che la sfilata dei carri allegorici rimandata domenica 11 febbraio per maltempo avrà luogo domani, martedì 13 febbraio dalle ore 15 alle ore 18.

I carri partiranno da piazzale Matteotti ed effettueranno un solo giro. Un carro sosterà presso piazza Garibaldi, dove si terrà anche l’incendio di re Carnevale e la festa con l’esibizione degli artisti di strada e dei gruppi mascherati.

Ad integrazione dell’Ordinanza 53 del 31.01.2024 prot. 8355, si dispone la sospensione del rilevamento elettronico dei transiti in ztl – varco 1 (ponte gregoriano) dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e si ordina la temporanea modifica dell’attuale regolamentazione stradale nelle sotto-elencate zone per la giornata del 13 febbraio 2024 così come segue:

PIAZZA GARIBALDI e BELVEDERE GRAMSCI su tutta l’area:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli inadempienti dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00 e/o comunque fino al termine della manifestazione carnevalesca;

PIAZZALE MATTEOTTI su tutta l’area:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli inadempienti dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 e/o comunque fino al termine della manifestazione carnevalesca;

VIA ALDO MORO su tutta l’area:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli inadempienti dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 e/o comunque fino al termine della manifestazione carnevalesca;

PIAZZALE NAZIONI UNITE su tutta l’area:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli inadempienti dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 e/o comunque fino al termine della manifestazione carnevalesca;

PIAZZALE NAZIONI UNITE:

ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA dal momento dell’attestazione dei carri allegorici in Piazzale Matteotti, fino a cessate esigenze;

PIAZZALE MATTEOTTI uscita del parcheggio multipiano :

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, al momento della partenza dei carri allegorici e fino a cessate esigenze;

PIAZZALE MATTEOTTI:

ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA per i veicoli in entrata ed in uscita dal parcheggio multipiano, al momento della partenza dei carri allegorici e fino a cessate esigenze;

VIA PIETRO NENNI:

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA dal momento dell’attestazione dei carri allegorici in Piazzale Matteotti e fino a cessate esigenze;

VIA DEL COLLEGIO INTERSEZIONE VIA MUNAZIO PLANCO:

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00;

VIA LIONE:

OBBLIGO DI PROSEGUIRE DRITTO verso Via Munazio Planco, dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00;

PIAZZA PLEBISCITO INTERSEZIONE VIA DEL GESU’:

TUTTE LE DIREZIONI, dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00;

PIAZZA PLEBISCITO INTERSEZIONE VIA PALATINA:

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA, dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00;

VIA DEL TREVIO INTERSEZIONE VIA DEI SOSII:

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00;

VIA DEI SOSII INTERSEZIONE VIA DOMENICO GIULIANI:

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA, con contestuale sospensione del rilevamento elettronico relativo all’area pedonale, dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00;

VIA DOMENICO GIULIANI INTERSEZIONE VIA DEI SOSII:

OBBLIGO DI PROSEGUIRE DRITTO, dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00.