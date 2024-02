Cambia la gestione dell’appalto per il trasporto e il conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non derivanti da attività sanitarie negli ospedali della Regione Lazio.

Dal primo febbraio e per i prossimi 48 mesi a fornire il servizio sarà il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composta da “Eco Eridania Spa”, “Eco Lan Srl” ed “Ecoster Srl”.

Per questo la Asl Roma 5 ha nominato come Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per lo smaltimento dei rifiuti il Dottor Fabio Marino che a sua volta ha proposto all’Azienda Sanitaria le nomine degli Assistenti per le strutture sanitarie.

Così oggi, mercoledì 28 febbraio, il Direttore Generale facente funzioni Filippo Coiro con la delibera numero 90 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – ha nominato la Dottoressa Paola Calvaresi come Assistente del DEC per l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, danneggiato a seguito del tragico incendio divampato nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023 e alimentato proprio dai rifiuti accatastati nei pressi della Centrale elettrica del nosocomio.

Con la stessa delibera numero 90 il Direttore Filippo Coiro ha nominato altri 13 Assistenti al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per lo smaltimento dei rifiuti: il Dottor Roberto Miconi per l’ospedale di Subiaco, la Dottoressa Donatella Battaglia per gli ospedali di Palestrina e Colleferro, la Dottoressa Paola Calvaresi per l’ospedale di Monterotondo, la Dottoressa Adalgisa De Arcangelis per il Distretto Sanitario di Tivoli, il Dottor Antonio Orlandi per il Distretto Sanitario di Subiaco, la Dottoressa Luisiana Colombo per il Distretto Sanitario di Palestrina, la Dottoressa Stefania Salvati per il Distretto Sanitario di Guidonia, la Dottoressa Uliana Bianchi per il Distretto Sanitario di Colleferro e il Dottor Federico Guerriero per il Distretto sanitario di Monterotondo.

Il Dottor Giuseppe Muratore sarà Assistente al DEC per il Dipartimento di Prevenzione, il Dottor Giuseppe Nicolò per il Dipartimento di Salute Mentale e la Dottoressa Luigia Carboni per la Direzione Generale della Asl Roma 5.