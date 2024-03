Ha soltanto 12 anni, ma è riuscita a battere atlete di tre anni più grandi.

Michelle Cecca sul podio più alto ai Campionati Italiani Under 15 di Lotta al PalaPellicone di Ostia Lido

Così sabato 16 marzo Michelle Cecca ha conquistato il primo posto ai Campionati Italiani di Lotta Libera Under 15 organizzati dalla Fijlkam al PalaPellicone di Ostia Lido.

Michelle Cecca durante uno dei 4 incontri vinti battendo avversarie più grandi di età

La giovanissima atleta della “Team-Made” di Campolimpido, allenata dal papà Guglielmo Cecca e dal maestro Stefano Robotti, si è imposta nella Categoria 42 chilogrammi sfidando sulle materassine del Centro Olimpico Fijlkam 4 avversarie.

Nei primi due incontri Michelle Cecca ha battuto le sfidanti per schiena, il cosiddetto ko tecnico delle altre discipline. In semifinale la 12enne di Villa Adriana ha superato per 3 a 0 la campionessa italiana Under 15 del 2023, mentre in finale ha battuto l’avversaria per 9 a 2.

Michelle Cecca insieme a tutto lo staff della sua squadra di Campolimpido

La vittoria dei Campionati Italiani di Lotta Libera a Michelle Cecca spalanca le porte della Nazionale e le garantisce la partecipazione ai Campionati Europei di Lotta Libera Under 15 che si terranno a maggio prossimo a Loutraki in Grecia.

Quello di sabato scorso non è il primo trofeo per Michelle Cecca che nel 2023, sempre al PalaPellicone di Ostia Lido, aveva vinto il Campionato Italiano di Lotta Libera Under 13, classificandosi seconda nella Categoria Under 15.

Michelle Cecca festeggia in braccio al padre Guglielmo, anche lui campione di Lotta Libera

Alunna di seconda media con una pagella di 8 e 9 in tutte le materie, Michelle sembra intenzionata a seguire le orme di papà Guglielmo Cecca, 40 anni, fino al 2023 vincitore di medaglie ai Campionati Europei e ai Mondiali di Lotta Libera.

“Da grande – spiega il genitore – vorrebbe essere ammessa in un corpo militare e gareggiare come lottatrice.

Se non ci riesce, dice che le piacerebbe studiare per diventare un medico”.