Pacchi da ritirare a Roma e provincia, come trovare il Punto Poste più vicino

Spedire o ritirare pacchi vicino casa o in vacanza. L’offerta è ampia. Poste Italiane ha aggiornato i dati delle postazioni di “Punto Poste”: ora sono più di millecinquecento tra Roma e provincia.

Facilitano l’esperienza di acquisto online dei cittadini, assicurano da Poste Italiane. Attraverso la rete “PuntoPoste”, infatti, è possibile ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi in luoghi alternativi all’ufficio postale e al proprio domicilio anche in estate quando si è in vacanza.

A Roma e provincia, con le ultime abilitazioni, la rete è arrivata a contare 1156 punti, e si va a sommare coi 393 uffici postali operativi sul territorio.

La rete “Punto Poste”, che si caratterizza per la flessibilità degli orari e la disponibilità dei servizi anche nei fine settimana, è composta da tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP.

Sul sito www.poste.it inserendo la località di interesse nella barra di ricerca in home page, è possibile ricercare il “Punto Poste” più vicino e più comodo e trovare tutte le informazioni utili sulle modalità di spedizione, di ritiro o di reso.