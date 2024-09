Il Comune di Fonte Nuova ha approvato il progetto esecutivo della Caserma dell’Arma dei Carabinieri.

Lo stabilisce la determina numero 915 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 9 settembre dal dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Fonte Nuova Daniele Cardoli.

Con l’atto viene dato il via libera al progetto esecutivo redatto dall’ingegner Marco Carenza per lo Studio Kion Architetti e Ingegneri Associati di Roma individuato dalla ditta “Edil Moter Srl” di Guidonia Montecelio, azienda fondata dal noto imprenditore guidoniano Mauro Ceci alla quale il 30 aprile scorso con la determina numero 443 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - era stato aggiudicato l’appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il progetto esecutivo ammonta a complessivi 4 milioni 260 mila euro, di cui un milione 200 mila concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e i restanti 3 milioni 60 mila euro derivanti dal mutuo ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti Spa.

L’ultimazione della nuova Stazione dell’Arma dei Carabinieri è previsto entro giugno 2025 a ridosso della via Nomentana, all’ingresso di Tor Lupara, su un’area acquisita da Enzo e Fabio Ornato da parte dell’amministrazione comunale e ceduta gratuitamente allo Stato.

Il Comune di Fonte Nuova ha affidato la Direzione Lavori all’architetto Massimo Colasanto, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all‘ingegner Marco Agresta e il collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo all’ingegner Luigi Ruggeri.

Secondo il Protocollo di Intesa tra il Ministro dell’Interno e il Comune di Fonte Nuova sottoscritto il 31 gennaio 2022, lo Stato erogherà importi di euro che varieranno tra gli 800 mila e il milione e 200 mila euro annui per il mantenimento del personale, gestione struttura e mezzi di trasporto.

Il nuovo presidio dell’Arma dei Carabinieri sarà una Caserma media, ovvero dotata di 16 unità di personale: l’obiettivo è ampliarla nel tempo per garantire la sicurezza, oltre che nel Comune di Fonte Nuova, anche a Colleverde, Poggio Fiorito, Parco Azzurro e parte di Marco Simone, tutti quartieri del confinante Comune di Guidonia Montecelio lontani circa 20 chilometri dalla Tenenza dell’Arma della Città dell’Aria.