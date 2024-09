GUIDONIA - “Una candela per Daniela”, stasera la fiaccolata organizzata dagli amici

Si terrà stasera giovedì 12 settembre, alle ore 21 “Una candela per Daniela”, fiaccolata in memoria di Daniela Circelli, la 39enne di Guidonia Centro, dipendente Amazon e mamma di due figli, travolta e abbandonata senza vita sull’asfalto di via Tiburtina nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ad organizzare l’iniziativa sono gli amici del parco di Casa Calda, il quartiere alle porte di Guidonia Centro dove Daniela era nata, cresciuta e viveva insieme ai due figli maschi di 19 e 13 anni.

Il corteo autorizzato dalla Questura sfilerà con uno striscione “Una candela per Daniela, vittima di omicidio stradale” e percorrerà circa 200 metri andata e ritorno dal parco di via Cristoforo Ferrari a via Domenico Cimarosa, la strada dove Daniela abitava presso la casa dei genitori Saverio e Angela.

Intanto la Procura di Tivoli ha riconsegnato la salma di Daniela Circelli alla famiglia dopo l’esame autoptico eseguito ieri, mercoledì 11 settembre, presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma al Professor Aniello Maiese (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I funerali di Daniela Circelli si svolgeranno sabato mattina 14 settembre alle ore 11 presso la chiesa della Beata Vergine di Loreto, a Guidonia, dove da ragazza era stata scout.