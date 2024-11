POLI – Installato il primo sportello Postamat

Per vederlo attivato ci sono voluti più di 5 anni, ma ora

Per vederlo attivato ci sono voluti più di 5 anni, ma ora anche Poli potrà contare su uno sportello Postamat.

Il Postamat rappresenta una risorsa particolarmente utile per prelievi di contante, consultazione del saldo, pagamenti di bollette e altre operazioni, soprattutto per i residenti che, fino ad oggi, erano costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per usufruire di tali servizi.