GUIDONIA – Mercatino, pista di pattinaggio e neve artificiale: apre il “Villaggio Natalizio”

Dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, a Guidonia, si terrà la terza edizione del “Villaggio Natalizio”.

Questa iniziativa, la terza dopo le precedenti tenutesi a Villalba e Colle Fiorito, ha l’obiettivo di animare le frazioni cittadine durante le festività natalizie e di valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio.

L’evento sarà organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale presieduta da Antonio Vitale che si è aggiudicata il bando da 40 mila euro per ricreare la tipica atmosfera delle feste, così da valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, ma al tempo stesso di realizzare momenti di aggregazione dell’intera comunità e di garantire la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali.

Il “Villaggio di Natale”, che ogni anno si svolge in una frazione diversa, includerà diverse attrazioni, tra cui: casette natalizie con figuranti, giochi gonfiabili, trucca-bimbi, degustazioni di prodotti natalizi, nevicata artificiale, albero di Natale di almeno tre metri adornato con luci a led, installazioni luminose a tema, giostra cavalli barocca, pista di pattinaggio (gratuita per tutte le scuole) e un mercatino con chalet in legno per la vendita di prodotti artigianali e natalizi.

Su proposta dell’assessore e del dirigente alla Cultura, Claudio Zarro e Aldo Cerroni, la terza edizione del “Villaggio Natalizio” durante il mandato del sindaco Mauro Lombardo si svolgerà nella “città di fondazione”: il perimetro individuato è compreso tra Piazza Barbieri; viale Montecelio; viale dell’Unione; Piazza Baracca, viale Roma (con parcheggio attiguo alla stazione ferroviaria), piazza Maurizio Simone, antistante aeroporto Alfredo Barbieri, via Leonardo da Vinci, via Chiorboli, via Douhet, via Zambeccari, nonché lungo tutta l’arteria principale di viale Roma.

“Il Villaggio Natalizio – commenta l’assessore alla Cultura Claudio Zarro – è diventato un appuntamento molto atteso dalla nostra comunità. Un luogo fantastico, colorato e animato, dove grandi e piccoli possono immergersi nella magia del Natale.

Crediamo fermamente che eventi come questo rafforzino il tessuto sociale e contribuiscano a mantenere vive le tradizioni culturali. Il Villaggio offrirà, sicuramente, un’esperienza indimenticabile a tutti i visitatori”.

“Questa terza edizione del Villaggio Natalizio, come le due precedenti, rende ulteriormente magico e speciale il periodo natalizio ma crea, anche, nuove opportunità per il commercio locale, promuovendo il turismo e l’economia della nostra Città – dichiara il sindaco Mauro Lombardo – Invitiamo tutti a partecipare e a immergersi nell’atmosfera magica che il Villaggio saprà offrire a quanti lo visiteranno”.