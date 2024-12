PALOMBARA SABINA – Oggi l’ultimo saluto a Silvia Nobili, la stilista della tv

saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 2 dicembre, alle ore 15 presso la chiesa di San Biagio e Sant’Egidio a Palombara Sabina i funerali di Silvia Nobili, la nota stilista deceduta a soli 33 anni venerdì 29 novembre presso il Policlinico “Umberto I” di Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La scomparsa di Silvia, volto noto anche ai telespettatori del programma “Detto Fatto” di Rai 2, ha sconvolto la comunità palombarese che oggi si stringerà intorno al padre Ugo e la mamma Elisabetta Troiani.

Laureata in Scienze della Moda e del Costume all’università “La Sapienza” di Roma, dal 2016 al 2022 Silvia Nobili era stata protagonista a “Detto Fatto”, il programma televisivo di genere tutoriale e varietà, all’epoca condotto da Caterina Balivo e successivamente, dalla settima edizione alla decima, da Bianca Guaccero e per un breve periodo da Serena Rossi.

Nel corso degli anni Silvia si era guadagnata il titolo di “Regina del Cucito” della tv per i suoi tanti tutorial in cui insegnava ai telespettatori a realizzare un capo di tendenza in poco tempo.

Un traguardo raggiunto dopo l’esperienza come concorrente dell’Accademia della moda su Rai 2 proprio all’interno del programma “Detto Fatto”, dimostrando all’Italia intera fantasia, estro e determinazione che da sempre l’avevano contraddistinta.

Le sue creazioni univano la bellezza alla comodità adatti per qualsiasi tipo di persona e riutilizzabili in più occasioni.

Un talento espresso sulla sua pagina Facebook “Silvia Nobili Couture” col oltre 5.500 follower, in cui la Fashion Designer pubblicizzava abiti, cappotti, maglioni, anelli e borse che facevano tendenza a conferma della sua bravura.