Petardi e fuochi d’artificio venduti illegalmente dal negozio di casalinghi

Quando sono entrati, i poliziotti hanno notato che un lavoratore aveva in tasca 4 petardi. Perquisendo il locale, è stata scoperta una “Santa Barbara”.

Così gli investigatori della Divisione Amministrativa della Questura di Roma hanno sequestrato petardi e fuochi d’artificio venduti illegalmente in un negozio per casalinghi di Centocelle.

Secondo un comunicato della Questura di Roma, nell’ambito di una più vasta indagine, gli agenti sono arrivati al negozio per svolgere un controllo mirato alla prevenzione della vendita illegale di materiale pirotecnico.

Sul posto, un poliziotto, fin da subito, ha intuito che una delle persone che lavorava nel negozio aveva in tasca 4 petardi. L’intuizione si è rivelata esatta: i 4 petardi, infatti, appartengono ad una categoria di cui è vietata la vendita ed il possesso. La successiva perquisizione estesa all’intero locale ha poi consentito di rinvenire altri 21 petardi e più di 20 batterie di fuochi d’artificio per i quali i titolari del negozio non hanno le prescritte autorizzazioni.

Due le persone denunciate per detenzione illegale del materiale pirotecnico che è stato sequestrato e posto in sicurezza.