TIVOLI – Claudio Misseri, lo schianto in Mini col maestro di musica della sua Accademia

Un giovane che rincasa insieme ad un’amica dopo un concerto.

Un uomo che si dirige all’ospedale dalla moglie in travaglio per la nascita della loro prima figlia.

Entrambi i conducenti sono musicisti, si conoscono e frequentano la stessa scuola di musica.

E’ il tragico retroscena dell’incidente stradale avvenuto all’alba di venerdì 31 gennaio, sulla via Maremmana inferiore, a Tivoli, in cui ha perso la vita il 21enne Claudio Misseri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Barista presso l’ “Antico Caffè Puzzilli” di Tivoli”, da tre anni e mezzo Claudio prendeva lezioni per due ore a settimana dall’insegnante di basso Valerio Giuliani alla “JP Vocal Studio Academy”, la scuola di musica di Johanna Pezone con sede a Campolimpido, alla periferia di Tivoli.

Il tragico incidente costato la vita al ragazzo sembra un accanimento del Destino.

Al volante della Nissan Juke che si è scontrata frontalmente con la Mini Mini di Claudio Misseri c’era infatti Davide A., un 36enne italiano di Guidonia, maestro di chitarra presso la stessa “JP Vocal Studio Academy”.

L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico “Umberto I” di Roma con fratture alle vertebre e alla zona lombare e una contusione alla parete destra del torace: domani potrebbe essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Tivoli.

La Mini Mini condotta da Claudio Misseri era appena uscita dal casello autostradale e viaggiava verso la via Tiburtina.

Al fianco del 21enne c’era Aurora P., una cara amica italiana di vent’anni di Tivoli Terme, insieme alla quale Claudio aveva trascorso la serata ad un concerto nel quartiere romano di San Lorenzo.

Sulla corsia opposta viaggiava il suv Nissan Juke condotto da Davide A.: il maestro di musica era diretto verso il casello autostradale per raggiungere il policlinico Agostino Gemelli di Roma dove la moglie poche ore dopo avrebbe dato alla luce la loro primogenita.

Per cause in corso di accertamento, la Mini e la Nissan si sono scontrate frontalmente all’altezza del Villaggio Adriano: l’impatto è stato violentissimo a tal punto che per estrarre i feriti dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana.

Il 36enne è stato trasportato in ambulanza in prognosi riservata ma non in pericolo di vita al policlinico Umberto I di Roma, mentre Claudio Misseri e Aurora P. sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

I sanitari hanno tentato le manovre rianimatorie per salvare Claudio Misseri, ma il cuore del 21enne ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Venerdì mattina Aurora P., vigile e collaborante, è stata invece trasferita per una lieve emorragia cerebrale, fratture alle braccia, traumi al volto e ai polmoni al policlinico Umberto I, lo stesso ospedale dove è ricoverato il maestro di musica coinvolto nell’incidente.

La Mini Mini e la Nissan Juke sono state sequestrate dai carabinieri.

Su disposizione della Procura di Tivoli la salma di Claudio Misseri è all’Istituto di Medicina legale dell’università “La Sapienza” di Roma per essere sottoposta all’autopsia.

Al termine delle operazioni peritali, il corpo di Claudio verrà riconsegnato al papà Gaetano e alla mamma Natalia: i funerali saranno celebrati presso il Duomo di Tivoli.