GUIDONIA – Ladri di liquori in azione, svaligiato il Centro anziani

Continua senza sosta la scia di furti a Guidonia Montecelio. Stavolta è toccato al Centro anziani comunale di Corso Italia, a Villalba, dove ignoti si sono introdotti nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, i malintenzionati sono penetrati nei locali chiusi da oltre due anni forzando una porta sul retro e facendo razzia di bottiglie di liquori e birra, oltre a caramelle. Non contenti, hanno portato via anche alcuni tavoli di plastica usati dai nonni per le attività sociali e un trapano di uno dei volontari che stava effettuando lavori di manutenzione per la prossima riapertura del Centro.

“Si tratta di un atto di vandalismo – commenta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Servizi sociali Matteo Castorino – I locali erano chiusi da due anni e guarda caso sono entrati proprio ora che il Centro riaprirà a breve. L’amministrazione comunale formalizzerà denuncia”.