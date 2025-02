TIVOLI – Ciak, gira Micaela Ramazzotti: scattano le modifiche alla viabilità

Sarà battuto lunedì 10 febbraio a Tivoli il primo ciak di “La guerra di Elena”, il film sulla storia di Elena Di Porto, la donna ebrea deportata ad Auschwitz interpretata dall’attrice Micaela Ramazzotti.

Il set sarà allestito in Centro storico e comporterà la temporanea chiusura al transito veicolare su Via Mauro Macera, altezza Piazza dell’Annunziata nella giornata di martedì 11 febbraio, e la necessità di occupare alcuni posti in fascia blu in Via Lione dal civico 4 al civico 11 e in Viale Mazzini dal civico 1 al civico 17.

Il Comune di Tivoli annuncia che a causa delle riprese del film sono state disposte modifiche alla viabilità:

Dalle ore 00:01 alle ore 24:00 del giorno 10 febbraio 2025

VIA LIONE dal civ. 4 al civ. 11 ambo i lati della strada (posti in fascia blu):

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli fino a cessate esigenze della produzione “MASI FILM SRL” film “La guerra di Elena”.

Dalle ore 00:01 del 10 febbraio alle ore 24:00 del giorno 14 febbraio 2025

VIALE MAZZINI dal civ. 1 al civ. 17 (posti in fascia blu):

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli fino a cessate esigenze della produzione “Masi Film Srl”.

Sarà temporaneamente sospeso il transito veicolare e pedonale su Via Mauro Macera, altezza Piazza dell’Annunziata. Solo nel momento del ciak (stop and go)solo nel giorno 11 febbraio 2025.

Considerato che il divieto di sosta interessa aree ricadenti in fascia blu, resta intesa la regolarizzazione connessa alla osp dei predetti stalli, secondo le disposizioni del contratto di affidamento al gestore della sosta tariffata.