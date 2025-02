VICOVARO – Un week end all’insegna della prevenzione

Nel week end al Poliambulatorio Vicovaro si è tenuto l’evento “Preveniamo insieme: una giornata tra Salute e Sport” promosso dall’amministrazione comunale di Vicovaro in collaborazione con l’associazione Michela Stella Maris.

“La prevenzione è il primo passo per garantire una vita più lunga e sana ed è fondamentale comprendere che un’azione tempestiva può fare la differenza nel contrastare molte patologie.

La prevenzione non riguarda solo la diagnosi precoce, ma anche la promozione di stili di vita sani, l’educazione sanitaria e l’accesso a cure adeguate per tutti”, ha detto il Sindaco di Vicovaro, Nello Crielesi.

Garantire equità di accesso alle cure provando a contrastare l’allarmante e crescente fenomeno della povertà sanitaria che allontana i cittadini dalle cure, è stato uno dei motivi peculiari che ha contribuito a disegnare questo appuntamento.

“L’amministrazione comunale si impegna affinché questa giornata non sia un evento isolato, ma solo il primo di molti appuntamenti dedicati alla prevenzione – ha spiegato l’assessora alla Salute di Vicovaro, Rossana Matera – Continueremo a lavorare per garantire a tutti voi l’accesso a iniziative come questa, perché una comunità sana è una comunità più forte”.

“Un sentito grazie – ha detto Anna Fantozzi, vicepresidente dell’associazione Michela Stella Maris – va a chi ha sostenuto questa giornata: alla dirigente generale dell’ASL Roma 5, Silvia Cavalli, al Consigliere della Commissione Sanità della Regione Lazio, Fabio Capolei, per la sua presenza e il supporto istituzionale, ai farmacisti di Futurpharma, e ai tanti professionisti, figure istituzionali e ai tanti cittadini che hanno partecipato a questo incontro incentrato sul tema della prevenzione”.

La giornata è stata un successo in termini di partecipazione.

Tanti cittadini hanno potuto effettuare visite specialistiche gratuite grazie alla presenza importante di medici, specialisti, nutrizionisti e di altri professionisti sanitari che hanno sottolineato il valore assoluto della prevenzione.