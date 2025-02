GUIDONIA – La Giunta approva il “Protocollo Asse.Co.” con l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio, è stata approvata la bozza di convenzione e protocollo con l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro del Presidente Rosario De Luca da parte della Giunta Comunale di Guidonia Montecelio.

Oggetto dell’accordo è l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, in breve ASSE.CO, iniziativa promossa dal consigliere comunale Maurizio Remoli e per la quale hanno lavorato in prima persona il Sindaco Mauro Lombardo e l’Assessora Valentina Torresi.

Si tratta di uno strumento di cruciale importanza per le imprese che hanno in questo modo l’opportunità di vedersi certificare la regolarità dei rapporti di lavoro in corso sotto un profilo retributivo e contributivo: così viene valorizzato il lavoro etico e i datori di lavoro che adottano condotte corrette

“Da Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, ringrazio il primo cittadino per l’attenzione mostrata su un tema così importante, ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine, da sempre fautore di questo strumento: Asse.Co. come alto momento di legalità ma anche di semplificazione, visto che porterà a riscontri più veloci nell’istruttoria delle pratiche, un passo fondamentale per attivare ulteriormente, a livello istituzionale, ogni iniziativa volta a promuovere la cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese”, spiega Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.

Sono numerosi gli enti pubblici territoriali che hanno deciso di dotarsi di questo strumento, predisponendo specifiche convenzioni e protocolli con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Tra questi spiccano la Regione Lazio del Presidente Rocca e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

“Regolarità dei rapporti di lavoro, promozione e controllo della legalità ma anche rilancio delle economie locali: ho sperimentato in numerosi ambiti la validità di questo strumento all’interno delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo seguito l’esempio che ci è arrivato dalla Regione Lazio, che su iniziativa del Presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci ha siglato questo protocollo poco più di un anno fa: ringrazio per questo il sindaco Lombardo perché siamo davanti ad una opportunità che questa Città non ha perso”, queste le parole di Valentina Torresi, Assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio.

Nelle prossime settimane la cerimonia per la firma del protocollo.