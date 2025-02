GUIDONIA – “Silvio Berlusconi e la Città ideale”, il libro di Francesco Giro

Il ricordo della figura di Silvio Berlusconi rivive nel libro dell’Onorevole Francesco Giro e arriva nella Città dell’Aria. L’ultima fatica letteraria del politico verrà presentata a Guidonia Montecelio, presso l’EnoCucina Lanciani di Viale Roma 1, alle 18.30 di questa sera.

“Silvio Berlusconi e la Città ideale” è una riflessione filosofica sul modo di pensare dell’imprenditore e politico, accompagnata dall’introduzione di Antonio Tajani che oggi ricopre il prestigioso incarico di Ministro degli Affari Esteri e che è sempre stato fedele al Cavaliere e alla bandiera di Forza Italia.

Il volume è un profilo culturale dell’impresa politica di Berlusconi, dall’idealismo di Croce e Gentile, all’umanesimo italiano ed europeo, all’esistenzialismo francese, che molta presa ebbero sulla formazione dell’imprenditore e leader politico.

Tuttavia questa presentazione non ha connotati politici perché l’obiettivo è quello di ricostruire il pensiero di Berlusconi, come sappiamo capace di risultare protagonista in molti campi e sicuramente determinante nella storia del nostro Paese.

L’autore, Francesco Giro, deve la sua carriera politica all’uomo di Arcore ed è stato anche Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali.

All’evento di Guidonia Montecelio parteciperanno anche i consiglieri regionali Laura Cartaginese (Lega) e Giorgio Simeoni (Forza Italia) che hanno avuto modo di conoscere Silvio Berlusconi e avranno modo di raccontare alcuni aneddoti.

Curiosità arriveranno anche da amministratori dei territori limitrofi come l’assessore all’Urbanistica di Tivoli, Domenico Cecchetti, dal mondo imprenditoriale con l’esperienza di Marianna De Maio e da quello dell’associazionismo grazie all’organizzazione di “Essere Associazione” del presidente Antonio Di Matteo e dell’avvocato Marco Berlettano.