Attestato di Comune Riciclone per Palombara Sabina.

Il riconoscimento è arrivato ieri, giovedì 20 febbraio, da Legambiente nell’ambito del nono Ecoforum del Lazio dedicato alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti nella città metrolitana, durante il quale vengono valorizzate le buone pratiche del territorio in chiave di sviluppo dell’economia circolare, premiate le esperienze virtuose, portate all’attenzione le tecnologie all’avanguardia per il riciclo dei materiali e pubblicato il dossier dei cosiddetti Comuni Ricicloni con tutti i numeri della raccolta dei rifiuti.

Durante l’evento, tenutosi presso CSV Lazio ETS di Via Liberiana a Roma, sono stati premiati i 51 Comuni che hanno raggiunto o superato il 65%.

Per la prima volta il Comune di Palombara Sabina viene premiato da Legambiente a fronte del 66,5% di raccolta differenziata nell’anno 2023, quindi prima ancora dell’inaugurazione del Centro di raccolta comunale avvenuta a luglio 2024.

A ritirare il premio a nome dell’amministrazione comunale, l’assessore all’Ambiente Fabio Ippoliti.

“E’ un riconoscimento per tutti i cittadini per l’attenzione virtuosa con cui differenziano i rifiuti – ha detto il delegato del sindaco Alessandro Palombi – Che sia questo per tutti noi un punto di partenza per migliorare e proteggere il nostro territorio”.

“Con l’apertura del Centro di raccolta dal 2024 puntiamo a risultati migliori – aggiunge l’assessore Ippoliti – L’amministrazione sta mettendo in atto un sistema di videosorveglianza per contrastare il fenomeno delle discariche abusive e nel 2025 verranno installate in via sperimentale 8 mini isole ecologiche nelle frazioni di Stazzano e Cretone”.

Nell’elenco dei 51 comuni premiati come ricicloni (raccolta differenziata sopra il 65%) figurano altri Centri della provincia Nordest: Montelibretti, Nerola, Palestrina, Ponzano Romano, Morlupo, San Gregorio da Sassola, Moricone, Monteflavio, Marcellina, Castelnuovo di Porto, Montorio Romano, Campagnano di Roma, Castel Madama, Rignano Flaminio, Mandela, Percile, Licenza, Roccagiovine, Vicovaro, Formello, Bellegra, Mazzano Romano, Casape, Canterano, San Polo dei Cavalieri, Sant’Angelo Romano, Ciciliano, Sant’Oreste, Fiano Romano, Magliano Romano, Riano, Capena, Unione dei Comuni della Valle Ustica (Mandela, Percile, Licenza, Roccagiovine, Vicovaro).

Comuni premiati come Rifiuti Free (secco residuo procapite annuo sotto i 75 kg: Pomezia, Guidonia Montecelio, Cerreto Laziale, Tivoli, Rocca Santo Stefano, Mentana, Velletri, Fiumicino, Sacrofano, Fonte Nuova, Nerola, Ponzano Romano, Moricone, Montorio Romano.