Una donna maltrattata denuncia il marito, ma da dicembre 2024 ad oggi attende dalle istituzioni una casa rifugio.

E’ la storia di una 50enne di Guidonia che si è rivolta a “Striscia la Notizia” per ottenere la protezione prevista nei casi di violenza di genere.

Per questo oggi, mercoledì 26 febbraio, a Palazzo Matteotti si è presentata l’inviata del tg satirico Rajae Bezzaz.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la conduttrice ha prima bussato alla porta dell’assessora alle Politiche sociali Cristina Rossi, poi a quella del sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

Pare che finora i Servizi sociali abbiano risposto alla donna vittima di maltrattamenti che al momento non ci sono posti disponibili nelle strutture protette convenzionate col Comune.

Il servizio girato oggi in piazza Matteotti andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni: per quella data la donna sarà stata ospitate nella struttura protetta?