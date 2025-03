GUIDONIA – Buche stradali, via alla manutenzione straordinaria

Stamani, lunedì 3 marzo, sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

In questa prima fase, sono interessate via della Pietrara, via Colle Nocello, via delle Begonie, via dei Tulipani, via Rosata, via delle Mimose, via degli Aromi, via dell’Edera.

Verranno effettuati, nei prossimi giorni, interventi anche nelle altre strade in cui sono presenti situazioni che richiedono particolare attenzione.

“A questi primi interventi ne seguiranno altri – evidenzia l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti -. Abbiamo predisposto un elenco delle strade nelle quali intervenire, rispetto alle segnalazioni della Polizia Locale, dei nostri Uffici e dei cittadini.

Compatibilmente con le disponibilità economiche, cercheremo di fare fronte alle situazioni di evidente criticità in maniera di garantire una maggiore sicurezza stradale”.