GUIDONIA – Consorzio “Pagus”, uno Sportello Digitale a disposizione dei cittadini

Il Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali Distretto 5.2 “Pagus” ha attivato un servizio distrettuale, che riguarda i nove comuni del Distretto, tra questi anche Guidonia Montecelio, di 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 presso l’Ufficio Anagrafe, in piazza Matteotti 20, il martedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; presso i Servizi Sociali, in via Giuliano Montelucci 4, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9:00 alle ore13:00.

Si potrà ricevere assistenza per: prenotazioni di visite sanitarie; accesso a piattaforme pubbliche (Inps, Anagrafe online, PagoPA); richiesta di Bonus e agevolazioni; accesso al cedolino pensione; attivazione SPID, CIE, recupero password; invio di e-mail, videochiamate e download di app.