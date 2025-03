E’ stato uno dei più giovani Agenti di Polizia Locale e vanta il primato di Comandante di Polizia Locale più giovane in Italia.

Si chiama William Chiarelli, guidoniano doc, è Commissario Coordinatore e da lunedì 11 marzo è Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Artena, nel territorio metropolitano di Roma Capitale.

William Chiarelli, 27 anni, è cresciuto a Colle Fiorito, ha abitato a Setteville Nord e ora convive con la compagna a Villanova Guidonia. Diplomato al Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Guidonia, il Comandante Chiarelli è laureato in Giurisprudenza, ha conseguito un Master in Criminologia e Psicologia Giuridica ed ha all’attivo, nel corso della sua carriera, un servizio svolto in ben 9 Comandi di Polizia, come Morlupo, Tivoli, Camerata Nuova, Casape, Ciciliano, Orvieto, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi.

All’età di 21 anni William Chiarelli è stato uno dei più giovani Agenti di Polizia Locale e a soli 22 anni è avanzato al grado di Ispettore Superiore Scelto divenendo, di fatto, il più giovane Comandante di Polizia Locale in Italia, primato che ancora detiene considerata la sua brillante carriera.

Dal dicembre 2022 è stato promosso al rango di Ufficiale di Polizia Locale e destinato prima presso il Comune di Orvieto, ove ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria e Ufficio Verbali e, successivamente, nei Comuni di Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi con l’incarico di Comandante della Polizia Locale.

Numerosi i successi professionali ed i riconoscimenti ottenuti, tra i quali una Croce per Meriti Speciali della Regione Lazio. Attualmente, con enormi sacrifici nonostante un incarico così importante, prosegue ancora gli studi, frequentando la Scuola di Specializzazione per Professioni Legali e si è reso autore di numerose pubblicazioni in materia di sicurezza.

Ad ottobre 2024 Chiarelli ha ottenuto un’ulteriore promozione al grado di Commissario Coordinatore, divenendo Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Artena, mantenendo, tuttavia, l’incarico di Responsabile della Polizia Locale del Comune di Campello sul Clitunno. Ora il trasferimento definitivo nella cittadina romana.

“Saluto la comunità di Campello sul Clitunno ove ho trascorso quasi un anno della mia vita professionale. Ringrazio i miei Agenti per essersi dimostrati dei leali collaboratori, a cui auguro di continuare a tenere alto il prestigio del Comando, con passione e dedizione al lavoro – commenta il Comandante William Chiarelli – Nell’esprimere gratitudine all’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Scarabottini, non nascondo l’orgoglio e la felicità di essere tornato nella mia terra, nella quale auspico di instaurare presto un rapporto di fiducia e fattiva collaborazione con tutti i cittadini.

La passione per questa professione mi è nata sin dalla tenera età provenendo da una famiglia di servitori dello Stato da ormai cinque generazioni, tra cui mio nonno Ufficiale dei Carabinieri che ha comandato la locale stazione dell’Arma a Giulianello, proprio in queste zone”.

Con una encomiabile propensione alla professione svolta e uno spiccato intuito investigativo, si è reso protagonista di attività di Polizia degne di nota, anche in collaborazione alle altre Forze di Polizia del territorio.

Al Comandante Chiarelli, che sicuramente ha lasciato la sua forte impronta, rinnoviamo le congratulazioni per i risultati fin ora raggiunti e gli auguriamo sempre maggiori traguardi.