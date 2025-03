TIVOLI – Incontro tra neo-maggiorenni e onorevoli, il sindaco replica all’opposizione

In riferimento all’articolo TIVOLI – Incontro tra neo-maggiorenni e onorevoli, il Pd: “Costituzione usata come propaganda” e in riferimento all’articolo TIVOLI – Incontro tra neo-maggiorenni e onorevoli, l’opposizione: “No alla propaganda a scuola”, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Desidero rispondere alle recenti critiche mosse da una parte dell’opposizione locale riguardo all’evento “Tivoli e la Costituzione – L’Italia è nelle vostre mani”, programmato per il 18 marzo presso le Scuderie Estensi. Questo incontro, rivolto ai neo-maggiorenni, ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani cittadini sull’importanza della nostra Costituzione e dei valori democratici che essa incarna.

È sorprendente che un’iniziativa istituzionale volta a promuovere la conoscenza della Carta Costituzionale venga accusata di essere strumentalizzata a fini propagandistici.

La Costituzione è il fondamento della nostra Repubblica e avvicinare le nuove generazioni ai suoi principi dovrebbe essere una priorità condivisa da tutte le forze politiche, specie in un momento storico nel quale – giustamente – si parla di educazione civica e ci si allarma sulle basse affluenze elettorali.

Le forze politiche comunali sono state tutte invitate a partecipare.

Martedì 11 marzo l’invito è stato fatto pervenire a tutti i membri dell’Amministrazione Comunale. Mi sembra paradossale che, se avessimo voluto renderlo un “comizio partitico”, avremmo invitato l’opposizione. Invitarli, al di là delle differenze ideologiche, deriva da quelle idee di correttezza, di rispetto e di democrazia che hanno sempre contraddistinto la mia azione di Governo.

Inoltre, a tal proposito, desidero richiamare l’attenzione su un’iniziativa analoga promossa da Roma Capitale, amministrata dal Partito Democratico.

Il “Tour della Costituzione”, che nell’evento conclusivo svoltosi il 18 dicembre 2023 presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, vide la partecipazione del Sindaco Roberto Gualtieri e del Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

I due hanno accolto gli studenti senza la partecipazione di esponenti dell’opposizione capitolina o rappresentanti del governo regionale e nazionale a guida centrodestra.

Se si dovesse applicare lo stesso metro di giudizio, l’assenza di rappresentanti dell’opposizione in quell’evento potrebbe essere interpretata come una mancanza di pluralismo. Tuttavia, ritengo che tali iniziative debbano essere valutate per il loro valore educativo e istituzionale, piuttosto che essere oggetto di strumentalizzazioni politiche.

L’evento del 18 marzo è stato organizzato con l’unico intento di promuovere la conoscenza della Costituzione tra i giovani cittadini, favorendo una partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica del nostro Paese.

Invito tutte le forze politiche a sostenere e valorizzare iniziative di questo genere, riconoscendo l’importanza di educare le nuove generazioni ai principi fondamentali della nostra Repubblica”.