Chi deve tagliare l’erba nel Parco “Il sogno di Malala”, a Villa Adriana, quartiere del Comune di Tivoli?

Se lo chiedono i cittadini che hanno segnalato le condizioni dell’area al quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, denunciando la presenza di erba alta fino a un metro nel perimetro dedicato agli amici a 4 zampe.

Come noto, il 16 febbraio 2023 il Comune di Tivoli ha affidato la gestione, in forma gratuita e volontaria, dei servizi di custodia, manutenzione ordinaria e animazione sportiva e culturale del Parco alla costituenda Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) tra “L’altro caffè Srl”, “Centro Sportivo Vincenzo Pacifici Asd”, “L.U.I.G. Igino Giordani APS”, “Centro Culturale Vincenzo Pacifici ODV” e Igor Bennati, che ha offerto una royalty annuale pari a 1.800 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Già il 29 Aprile 2024 i cittadini avevano segnalato la stessa situazione l’area cani era completamente abbandonata a se stessa con erba alta e la recinzione piena di buchi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Mi ritrovo a scrivervi – scrive il lettore di Tiburno.Tv – ormai siamo esasperati della situazione al Parco Malala: l’erba non viene tagliata da quasi un anno, l’area cani non viene pulita da inizio gestione, ci sono pezzi di palco e rottami del bar sparsi per il parco da sempre e nessuno si sente in dovere di levarli…

Aiutateci!”.