TIVOLI – Il gettone di presenza aumenta del 122%, l’opposizione: “Troppi soldi, non li vogliamo”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Aumento del gettone di presenza per i consiglieri: si vota in aula, dai consiglieri comunali della lista “Una Nuova Storia” di Tivoli Francesca Chimenti, Damiano Leonardi, Adele Porcari, e da Ezio Paluzzi, consigliere comunale di “Alleanza Verdi e Sinistra”, riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi la maggioranza ha approvato l’aumento del gettone di presenza dei Consiglieri comunali da 36 a 80 euro lordi. Un aumento del 122%.

Noi, a nome di UnaNuovaStoria e di Alleanza Verdi e Sinistra, abbiamo chiesto il ritiro della proposta. Ritiro che non è stato accettato e abbiamo quindi votato contro.

Il Partito Democratico e il Partito Socialista si sono astenuti con differenti motivazioni.

Pur riconoscendo i costi della democrazia e l’impegno e i sacrifici del ruolo che svolgiamo, riteniamo questo importo fuori misura.

I Comuni italiani tra 50.000 e 60.000 abitanti, stando alle nostre ricerche, hanno un valore medio del gettone inferiore a 50€ tanto che noi diventeremmo il secondo Comune per importo del gettone.

Un valore stimabile in circa 150.000€ in più che peseranno sulle casse comunali.

In questo momento storico e di difficoltà economiche tale scelta è senza ritegno”.