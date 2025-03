TIVOLI GUIDONIA – Campo rom a Bagni Vecchi, FdI: “In prima fila per la legalità”

In riferimento all’articolo TIVOLI GUIDONIA – Campo rom a Bagni Vecchi “sorvegliato speciale” dalle due amministrazioni, da Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Durante l’odierna conferenza congiunta dei capigruppo di Guidonia Montecelio e Tivoli, alla presenza dei sindaci Lombardo e Innocenzi e dei presidenti dei Consigli Comunali D’Alisa e Di Lauro, ho avuto modo di sottolineare come sia importante ed opportuno che le due amministrazioni continuino a portare avanti questo dialogo e questa comunione d’intenti, in particolare sul tema della sicurezza ma non solo.

Ho ribadito la prontezza e la concretezza dell’azione che la giunta di Mauro Lombardo ha avuto nel risolvere alcune criticità relative agli insediamenti abusivi nel territorio della Città dell’Aria: anche sul campo nomadi di Bagni Vecchi faremo la nostra parte, così come la farà il nostro partito, sempre in prima fila quando si parla di legalità”.