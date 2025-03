Stamane, venerdì 21 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Santa Fumia 12, presso il comune di Marino per il salvataggio di un animale selvatico.

Secondo una nota del Comando provinciale, la squadra territoriale ha recuperato una volpe rimasta intrappolata all’interno di un rudere.

L’animale, risultato essere in ottime condizioni di salute, è stato successivamente liberato.