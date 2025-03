FONTE NUOVA – Il Prefetto Filippo Santarelli nominato Ambasciatore della Legalità

Il Commissario Straordinario Prefettizio di Fonte Nuova Filippo Santarelli è stato nominato Ambasciatore della Legalità dai vertici nazionali dell‘Associazione Argos Forze di Polizia, la quale all’interno delle Istituzioni, continua un percorso fatto di confronti e di proposte per il campo sociale e umanitario, attraverso la lodevole e volontaria disponibilità di uomini e donne in uniforme e cittadini simpatizzanti alle Forze dell’Ordine con buone condotte.

Il Prefetto Filippo Santarelli riceve la nomina da Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli

Giovedì 20 marzo Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli hanno consegnato il decreto di nomina di Ambasciatore della Legalità in Comune, dove è ufficialmente allocata la sede legale nazionale dell’Associazione Argos.

All’incontro, insieme ai vertici nazionali dell’Associazione Argos Forze di Polizia, anche Gianni Nesta, Presidente dell’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanziari d’Italia) Sezione di Fonte Nuova.

Il Prefetto Santarelli, originario di Rieti vanta una lunga carriera nella Polizia di Stato, incarichi di elevato spessore, Questura di Arezzo con vari comandi, poi Capo di Gabinetto della Questura di Roma, Questore a Firenze, Questore di Modena, Questore di Frosinone, direzione dell’Ufficio Analisi, programmi e documentazione della Segreteria del Dipartimento della P.S., Dirigente dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per poi approdare, come Prefetto, nella città di Trento.

La pregiata distinzione di merito, consegnata al Prefetto Santarelli, tra le più importanti espressioni in riconoscimenti conferita dall’Associazione Argos Forze di Polizia per lodevoli attività in campo giustizia e legalità.

Al Prefetto Santarelli è stata consegnata una copia del nuovo calendario dell’Associazione Argos Forze di Polizia 2025.

“Ringraziamo il Prefetto Santarelli – commentano dall’Associazione Argos Forze di Polizia – per la gentilezza e la disponibilità con cui ha accolto la nostra delegazione, mostrandosi, come suo stile, molto attento alle tematiche dei cittadini e molto sensibile alle attività sociali sviluppate dalla associazioni sul territorio locale ma anche nazionale”.