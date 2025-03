Arrivano tre nuove strutture commerciali in via Tiburtina, a Guidonia Montecelio.

Il via libera è arrivato con determina numero – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, martedì 25 marzo, dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo.

L’area in cui è prevista la realizzazione dei tre nuovi superstore

Il provvedimento approva la modifica al Piano di Lottizzazione “Martellona”, l’intervento della “Stradaioli Real Estate” di Aprilia, società che ha realizzato il Centro Commerciale “Tiburtino Shopping Center” e la Caserma della Guardia di Finanza come opera di urbanizzazione secondaria.

La “seconda” variante al Piano di lottizzazione Martellona era stata già approvata dalla giunta nel 2018 e dal Consiglio comunale nel 2019 e riguarda il solo comparto F5, più specificatamente la parte compresa tra Via dei Pioppi, Via Tiburtina, Via degli Aceri e via degli Abeti.

Una vista tridimensionale del progetto varato oggi dal Comune di Guidonia Montecelio

La modifica prevede la realizzazione di tre superstore completamente indipendenti tra loro a ridosso della caserma delle Fiamme Gialle.

Si tratta di tre edifici di forma pseudo-rettangolare, costituiti da un solo piano fuori terra, tutti riconducibili a Media struttura di vendita con un rivestimento in pannelli di colori neutri per un miglior accostamento cromatico con il contesto e con il vicino Tiburtino Shopping Center e la caserma della GdF.

Il primo nuovo edificio sarà grande 3.550 metri quadrati

Il primo nuovo edificio misurerà una superficie coperta di 3550 metri quadrati suddivisa in 2497 metri quadrati destinati a vendita e altri 1053 metri quadrati destinati a magazzino.

Il secondo superstore avrà una superficie coperta di 2979 metri quadri

Il secondo superstore si svilupperà su una superficie coperta di 2979 metri quadri suddivisa in 2499 metri quadrati destinati a vendita e 480 metri quadrati destinati a magazzino.

Il terzo nuovo edificio misurerà una superficie coperta di 1118 metri

Infine il terzo nuovo edificio misurerà una superficie coperta di 1118 metri suddivisa in 923 metri quadrati destinati a vendita e 195 m2 destinati a magazzino.