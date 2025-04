GUIDONIA – Strisce nuove all’incrocio maledetto: eviteranno altri incidenti?

Stamane, venerdì 4 aprile, a Guidonia Montecelio è iniziato l’intervento di rifacimento e manutenzione della segnaletica orizzontale che segue quello, completato, della delimitazione degli stalli di sosta previsti dalle ultime Ordinanze della Polizia Locale.

L’incidente all’incrocio tra via Bordin e via Moris del 24 novembre 2024 con 7 feriti

I lavori sono iniziati da via Augusto Bordin, la strada che collega la stazione ferroviaria di Guidonia a via Pantano, teatro di frequenti incidenti stradali all’intersezione col passaggio a livello di via Moris per il mancato rispetto dello stop, come nel caso dello scontro con 7 feriti avvenuto domenica 24 novembre 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Si è deciso di iniziare da via Bordin, a Guidonia – ha evidenziato in una nota l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – per poi proseguire in altri tratti stradali, in quanto l’incrocio in prossimità del casello ferroviario è spesso interessato da incidenti determinati da comportamenti di guida poco prudenti”.