GUIDONIA – Impianto di biometano a Carcibove, il sindaco: “Non ci fermeremo”

In riferimento all'articolo GUIDONIA – Colpo grosso a Carcibove: l'impianto di biometano si farà, dal Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo riceviamo e pubblichiamo:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha annullato il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale aveva revocato, in autotutela, il permesso, ottenuto con il silenzio-assenso, riguardante la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano nelle campagne tra Guidonia centro e Montecelio.

Il TAR ritiene che il nostro provvedimento non ha pienamente dimostrato che l’interesse pubblico, tutelato con l’annullamento in autotutela di questo progetto, sia prevalente rispetto all’interesse privato degli investitori.

L’Amministrazione comunale, che non condivide questo giudizio, valuterà nelle prossime ore se impugnare innanzi al Consiglio di Stato la sentenza oppure se reiterare il procedimento di annullamento in autotutela dettagliando, in maniera ancora più approfondita, la sussistente prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse privato.

Il tutto per affermare il principio che non si possono aggirare le norme giuridiche e pregiudicare l’interesse pubblico sfruttando il discutibile istituto del silenzio-assenso”.