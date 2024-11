GUIDONIA – Scontro all’incrocio maledetto, sette feriti in ospedale

E’ di 7 persone ferite il bilancio del drammatico scontro tra due auto avvenuto ieri mattina all’intersezione tra via Augusto Bordin e via Maurizio Moris, nel Centro di Guidonia, uno degli incroci più pericolosi della città, teatro di frequenti incidenti stradali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio che, almeno per il momento, non hanno sottoposto a sequestro le auto coinvolto nell’incidente.

Secondo i primi rilievi, il fatto è avvenuto verso le ore 11 di ieri, domenica 24 novembre.

Una Volkswagen Golf con a bordo un uomo e una donna non residenti in città viaggiava lungo via Augusto Bordin, la strada che collega la stazione ferroviaria di Guidonia a via Pantano e largo Agrippina.

Una Suzuki S Cross con 5 uomini a bordo, proveniente da via Mario Di Trani, aveva appena attraversato il passaggio a livello per imboccare via Maurizio Moris, la strada della biblioteca comunale.

Per cause in corso di accertamento, la Golf ha oltrepassato lo stop scontrandosi con la Suzuki che nell’impatto si è ribaltata.

Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato alcuni dei sette feriti all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli e altri nei nosocomi della Capitale.

Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Nessun minore coinvolto nel sinistro.