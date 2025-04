Incendio in casa: muore il proprietario, intossicata la figlia

Tragedia all’alba di oggi, giovedì 10 aprile, ad Albano Laziale, dove a causa di un incendio in un appartamento un uomo ha perso la vita e la figlia è rimasta gravemente intossicata.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il dramma si è consumato alle 6 di stamane, quando la Squadra del distaccamento di Marino con al seguito l’autobotte, il Carro autoprotettori ed il Capo Turno Provinciale sono intervenuti in una palazzina a due piani in Via Firenze.

All’arrivo dei soccorritori nell’appartamento al piano terra è stata tratta in salvo una donna di 39 anni che è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 per una forte intossicazione.

In una stanza all’interno della casa i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita e ormai bruciato, del padre di anni 69.

Una volta terminato lo spegnimento l’abitazione è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per le indagini.