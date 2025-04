MENTANA – La Regina Camilla premia gli alunni della scuola media “Paribeni”

E’ stata una di quelle giornate indimenticabili. D’altronde, non capita tutti i giorni di poter incontrare e dare la mano a una regina in carne ed ossa.

Probabilmente non capita mai ai comuni mortali, se non nelle favole e nei film.

Alunni e docenti della terza media sezione I dell’Istituto comprensivo “Paribeni” di Mentana

Invece è capitato oggi, mercoledì 9 aprile, agli alunni della terza media sezione I dell’Istituto comprensivo “Paribeni” di Mentana, di ritrovarsi al cospetto di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra Camilla in persona, in vacanza a Roma col marito Re Carlo in occasione dei vent’anni di matrimonio della coppia reale.

La terza I dell’Istituto “Paribeni” di Mentana è la classe vincitrice del concorso rivolto a tutte le scuole del Lazio di ogni ordine e grado, indetto dal “British Council”: si tratta di un concorso di scrittura creativa in lingua inglese per celebrare l’ottantesimo anniversario del principale operatore britannico per le relazioni culturali diretto dal Presidente Brian Young.

La Regina Camilla consegna l’attestato all’alunna Alice e alla docente Ramona Rinaldi

Così alla premiazione tenutasi presso l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, la scuola che fu di Francesco Totti, la Regina Camilla e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno consegnato l’attestato ad Alice, una dei 21 alunni della terza I, accompagnata da Ramona Rinaldi, la professoressa d’inglese della classe vincitrice, a Rosalia Milici, professoressa d’inglese da molti anni nella scuola diretta dalla preside Anna Foggia, e dalla docente di sostegno Monia Serapiglia.

La giuria ha assegnato il primo premio tra tutte le scuole medie del Lazio agli alunni mentanesi per un lavoro di gruppo su “Dorian Gray”, il romanzo di Oscar Wilde.

Nel concorso di scrittura creativa in lingua inglese era richiesto di raccontare una giornata straordinaria nella vita del loro personaggio letterario preferito: da quella traccia è nata una storia bellissima dal titolo “Dorian on Instagram”, in cui gli studenti hanno sottolineato tematiche importanti come la superficialità dei social, la differenza tra apparenza e realtà in un mondo che mostra una bellezza e una perfezione illusorie, l’importanza invece del contatto e dei rapporti umani.

Temi che hanno incuriosito la Regina Camilla: sua Maestà ha infatti chiesto ad Alice del lavoro svolto ricevendo una spiegazione e l’inchino.

La Regina d’Inghilterra si è poi congratulata coi ragazzi e ha stretto la mano a ognuno di loro, tornati a Mentana tra felicità e stupore.