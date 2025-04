Bimbo smarrito e ritrovato dalla Polizia

Ha lasciato la mano della mamma per rincorrere un gatto, ma si è smarrito tra la folla.

A ritrovarlo nel giro di mezz’ora sono stati Emiliano e Francesco, due agenti della Polizia di Stato.

La storia di Grigoris, un bambino di 8 anni in vacanza in Italia con la mamma, è raccontata dalla Questura di Roma in un comunicato diffuso oggi, sabato 12 aprile.

Arrivati dalla Grecia nella Capitale il giorno prima per visitare la Città Eterna, madre e figlio stavano passeggiando nei pressi dei Fori Imperiali quando il piccolo ha visto un gatto e, nel tentativo di rincorrerlo, ha lasciato la mano della mamma.

Sono bastati pochi secondi perché Grigoris si perdesse in mezzo alla folla.

Spaventata, la donna ha subito allertato il numero unico di emergenza, fornendo al poliziotto della Sala Operativa che ha risposto alla chiamata ogni descrizione utile per ritrovare il suo bambino.

Nell’immediato sono state allertate tutte le pattuglie per avviare le ricerche.

Poco dopo, Grigoris, spaventato, disorientato ed in lacrime, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Emiliano e Francesco, gli agenti del commissariato Celio che lo hanno rintracciato nei pressi della biglietteria.

Rassicurato dai poliziotti, nel giro di qualche minuto il piccolo è stato riaffidato alla madre, con la raccomandazione di rimanerle sempre accanto.