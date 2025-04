PALOMBARA SABINA – “Pasqua per tutti”, il Comune dona pacchi alimentari agli indigenti

Si chiama “Pasqua per tutti 2025”, è un’iniziativa promossa da anni dal Comune di Palombara Sabina a favore di cittadini e nuclei familiari residenti in evidenti difficoltà di tipo economico e sociale.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi distribuirà doni solidali alimentari, in occasione della Santa Pasqua.

Lo stabilisce la delibera numero 28 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata lunedì 7 aprile dalla giunta comunale su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali Eddy Sarnacchiaro.

Col provvedimento vengono approvati lo schema di avviso – CLICCA E SCARICA LO SCHEMA DI AVVISO - e il modulo di domanda – CLICCA E SCARICA IL MODULO DI DOMANDA - per l’assegnazione del pacco pasquale.

Il bando è aperto a famiglie residenti dal primo gennaio 2018 che abbiano vissuto stabilmente da allora a tutt’oggi nel Comune di Palombara Sabina, con cittadinanza italiana/unione europea o cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che sia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e con ISEE pari o inferiore a 7 mila euro.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 14 aprile 2025.

Il Servizio Sociale Professionale valuterà e stilerà una graduatoria di accesso al beneficio, riguardo le seguenti categorie, in ordine di priorità:

– famiglia monogenitoriale con figli minori a carico;

– nuclei con figli a carico fino al 26° anno di età purché studenti;

– nuclei con figli minori a carico;

– anziani ultrasettantenni;

– nuclei familiari con persone disabili (Legge 104/92);

– famiglie unipersonali (composte da persone sole).

Nell’ambito di ciascuna fascia, saranno collocate per prime le domande che presentano un valore ISEE più basso.

Le domande incomplete o prive dei requisiti richiesti non saranno ritenute valide ad esclusione di situazioni particolari e previa valutazione del Servizio Professionale Competente.

Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere con una sola domanda, anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all’accesso ai contributi.

Verranno considerate inattendibili e quindi escluse dall’accesso all’assegnazione tutte le domande il cui valore dell’ISEE risulti pari ad € 0,00 in presenza di un importo del canone di locazione uguale o superiore al reddito complessivo come risultanti nella certificazione ISEE.

Saranno altresì escluse anche le domande nelle quali il valore dell’attestazione ISEE risulti inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o altri riscontri oggettivi.

A seguito della scadenza dei termini previsti dal presente Avviso e dell’istruttoria delle domande pervenute, il Comune eroga il contributo ai richiedenti ammessi, nei limiti delle risorse disponibili.