SAN POLO DEI CAVALIERI - Cimitero chiuso per sfalcio dell’erba

Il Cimitero comunale di San Polo dei Cavalieri chiuso una giornata intera per lavori.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 10 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata mercoledì 9 aprile dal sindaco Simone Mozzetta.

Col provvedimento viene disposta la chiusura del Cimitero Comunale per lunedì 14 aprile, indicativamente dalle ore 7:00 fino alle ore 18:00 circa e comunque sino al termine degli stessi, per garantire in sicurezza gli interventi di sfalcio d’erba e la pulizia generale straordinaria del cimitero.