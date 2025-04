TIVOLI – Viaggio nella storia musicale tiburtina

In occasione dei festeggiamenti per il 3240° Natale di Tivoli, oggi pomeriggio, sabato 12 aprile, le Scuderie Estensi si trasformeranno in un palcoscenico evocativo per accogliere “Tivoli e la Musica”, un evento speciale che unirà teatro e musica in un’unica, coinvolgente rappresentazione.

Promotori dell’iniziativa sono due realtà artistiche del territorio: Teatro Distinto, diretto da Ottorino Di Paolo, e Le Scuderie del Suono – Accademia di Musica, Canto e Teatro di Villa Adriana, fondata e diretta da Luca Bontempi.

Due associazioni che condividono la missione di valorizzare il patrimonio culturale attraverso la formazione, la ricerca artistica e la produzione di eventi di qualità.

Lo spettacolo vedrà protagonisti attori e cantanti, impegnati in una narrazione scenica e musicale che guiderà il pubblico in un viaggio sonoro tra i decenni.

Attraverso scenografie suggestive, testi teatrali originali e interpretazioni vocali dal vivo, verranno rievocati i momenti salienti dell’evoluzione musicale tiburtina, dal folclore popolare alle influenze più moderne.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più ampio di rivalutazione del patrimonio musicale e teatrale della zona, e rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire, attraverso l’arte, il legame profondo tra la musica e la storia della comunità tiburtina.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17.00, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Un invito a tutta la cittadinanza a lasciarsi trasportare dalle emozioni del teatro e della musica, in uno scenario suggestivo e ricco di fascino.

Info: 391 4106397