GUIDONIA – Le nuove generazioni in politica, dibattito in biblioteca

Un confronto vivace, partecipato e soprattutto costruttivo.

Si può riassumere così la prima edizione di “Forum – ACT”, l’incontro pubblico organizzato ieri pomeriggio, sabato 12 aprile, dal Rotaract Club di Guidonia Montecelio presso la biblioteca comunale Paul Harris, che ha portato al centro della scena i giovani e il loro rapporto con la politica locale.

Una sala ricca di partecipanti ha accolto i cinque rappresentanti delle federazioni giovanili dei principali partiti presenti sul territorio, che si sono sfidati a colpi di proposte e riflessioni.

Brian Cinque di Alleanza Verdi Sinistra insieme a Giuseppe Cucurachi

Luca Bufalieri di Italia Viva insieme a Giuseppe Cucurachi

Luca Cristofari di Gioventù Nazionale insieme a Giuseppe Cucurachi

Valerio Massini di Forza Italia insieme a Giuseppe Cucurachi

Dalila Milano della Lega insieme a Giuseppe Cucurachi

Brian Cinque per Alleanza Verdi Sinistra, Luca Bufalieri per Italia Viva, Luca Cristofari per Gioventù Nazionale, Valerio Massini per Forza Italia e Dalila Milano per la Lega hanno animato il dibattito, confrontandosi su temi cruciali come il disinteresse giovanile verso la politica, le strategie per incentivare la partecipazione attiva e le idee per una Guidonia Montecelio più vicina alle esigenze dei suoi giovani cittadini.

A moderare l’incontro è stato Giuseppe Cucurachi, classe 1996, Presidente del Rotaract Club di Guidonia Montecelio.

Con equilibrio e dinamismo, Cucurachi ha saputo mantenere alto il livello del confronto, favorendo un dibattito acceso ma sempre rispettoso, capace di toccare concretamente le corde della partecipazione civica.

Al centro Michele De Stefano, Presidente del Rotary Club di Guidonia, insieme ai giovani del Rotaract

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali dell’avvocato Michele De Stefano, Presidente del Rotary Club di Guidonia Montecelio, che insieme al suo club ha sostenuto con convinzione l’iniziativa.

Subito dopo, Cucurachi ha illustrato ai presenti la storia e la missione del Rotaract, sottolineando come l’Associazione sia oggi più attiva che mai, con numerosi progetti in cantiere e il desiderio di coinvolgere nuovi giovani pronti a mettersi in gioco per il bene della comunità.

Il dibattito è stato scandito da tre domande principali, mirate a stimolare riflessioni sulla responsabilità dei giovani, sulla loro partecipazione politica e sul futuro di Guidonia Montecelio.

Spazio poi alle domande del pubblico, che grazie a un format innovativo hanno reso la discussione ancora più dinamica e ricca di spunti concreti.

Non sono mancate proposte operative, idee per coinvolgere i ragazzi del territorio e riflessioni sul ruolo che le istituzioni dovrebbero assumere per avvicinarsi maggiormente alle nuove generazioni.

La presenza tra il pubblico di amministratori locali, come i consiglieri comunali Alessandro Messa e Adalberto Bertucci, ha ulteriormente impreziosito l’incontro, dimostrando la reale volontà di creare un ponte tra politica e cittadinanza attiva.

Non a caso, al termine dell’evento, è stato lo stesso pubblico — insieme ai relatori — a chiedere che il Forum diventi un appuntamento fisso.

Un obiettivo che il Rotaract Club ha già fatto proprio, annunciando l’intenzione di rendere Forum – ACT un format periodico, capace di alimentare costantemente il dialogo tra giovani cittadini e istituzioni, per costruire insieme la Guidonia Montecelio del futuro.