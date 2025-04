MENTANA – Rapina in villa: mamma e figlia sequestrate e derubate

Le hanno colte di sorpresa, minacciate, spaventate e rinchiuse all’interno di una stanza.

Così nella tarda serata di ieri, martedì 15 aprile, tre banditi hanno sequestrato due donne e messo a segno una rapina nella villa di un imprenditore edile alla periferia di Mentana. Il bottino sfiorerebbe i 9 mila euro tra gioielli e contanti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la banda è entrata in azione verso le 21,30 in via del Romitorio, a Casali di Mentana, una zona di campagna con decine di ville e abitazioni.

I rapinatori non devono essersi affidati al caso, infatti hanno scelto la tenuta di un 46enne imprenditore romeno che ieri sera non era presente in casa. All’interno c’erano però la moglie e la figlia ventenne.

I banditi, incappucciati e armati di pistola, le hanno prima sequestrate in una stanza, quindi hanno messo a soqquadro la villa alla ricerca di denaro e oggetti preziosi e infine si sono dati alla fuga.

Mamma e figlia sono poi riuscite a liberarsi e ad allertare le forze dell’ordine.

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo.