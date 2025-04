CASTEL MADAMA – Sport e Amicizia in campo: al Torneo giovanile di calcio anche una squadra belga

In campo scendono sei squadre suddivise in due gironi: “Athletic Santa Rita Torrenova Accademy”, “Accademia Tor Tre Teste”, “Almas Roma”, “Asd Procalcio Castel Madama”, “Acd Guidonia” e la belga “V. V. Volkegem”.

Inizia stamane, venerdì 18 aprile, a Castel Madama la XXVII edizione del Torneo Internazionale Giovanile di Calcio Categoria Under 14, in programma fino a domenica 20 aprile presso il campo sportivo comunale “Attilio Testa”.

Sindaco Michele Nonni , durante il partecipato incontro alla delegazione belga, ha dichiarato:

«Quest’oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere gli amici belgi, che saranno ospitati con entusiasmo dalle famiglie del nostro paese – ha detto il Sindaco Michele Nonni – A loro va il nostro caloroso bentornato: la loro presenza, ormai consolidata negli anni, rappresenta un valore aggiunto e una tradizione per il nostro torneo.

La manifestazione si è distinta nel tempo non solo per la qualità del gioco espresso in campo, ma soprattutto per aver costruito ponti di amicizia, inclusione e scambio culturale tra giovani provenienti da diverse nazioni.

Castel Madama si conferma, ancora una volta, crocevia di sport, fratellanza e valori condivisi».