FONTE NUOVA – Più aule a scuola: 153 mila euro per i tramezzi in cartongesso

Arrivano nuove aule all’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Santa Lucia di Fonte Nuova.

Lo stabilisce la determina numero 378 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 3 aprile dal dirigente ai Lavori pubblici Daniele Cardoli e pubblicata all’Albo pretorio ieri, giovedì 17 aprile.

Con l’atto viene aggiudicato l’appalto per la realizzazione di nuove aule a servizio del plesso di via degli Appennini alla “DBM Costruzioni Srl” di Carsoli.

L’impresa è stata invitata dal Comune a presentare un preventivo e l’offerta con un ribasso del 1,50% è risultato economicamente conveniente per un importo complessivo di 153.398 euro e 43 centesimi.

L’intervento è stato disposto a seguito della previsione di collocare la scuola dell’Infanzia all’interno del complesso “Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di via degli Appennini: una scelta del preside Antonio Sansotta nell’ambito dell’organizzazione della didattica a fronte della quale si sono resi necessari i lavori per garantire la completa funzionalità degli ambienti. In particolare la ditta “DBM Costruzioni Srl” di Carsoli realizzerà opere in cartongesso per la creazione di nuove aule.