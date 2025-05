TIVOLI – Il sindaco premia il poliziotto cacciatore di orchi

Per un quarto di secolo è corso dietro alle “batterie” di rapinatori romani e alle gang di spacciatori tiburtini, gli ultimi 18 anni li ha dedicati a combattere la violenza sulle donne e sui bambini.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi consegna il riconoscimento a Davide Sinibaldi

L’ex Commissario della Polizia di Stato Davide Sinibaldi è stato il responsabile del Pool Antiviolenza del Commissariato di Tivoli, referente e co-autore del “Codice Rosa Integrato”, e il suo nome compare in tutte le indagini, a cominciare dai casi più eclatanti e mediaticamente più noti come quelli dell’animatore di feste per bambini Giuseppe Rocchi, il pedofilo di Villanova di Guidonia, e dell’ex docente Mirko Campoli, passato alla storia come l’orco dell’Azione Cattolica di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Da sinistra: il Dirigente Cosimo Bari, il sindaco Marco Innocenzi, Davide Sinibaldi, Andrea Napoleoni e gli attuali investigatori del Pool Antiviolenza del Commissariato di Tivoli

Oggi, lunedì 5 maggio, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, insieme al Presidente Andrea Napoleoni, ha ricevuto a Palazzo San Bernardino Davide Sinibaldi, già Commissario della Polizia di Stato in pensione dal primo agosto 2024, e il nuovo Dirigente del Commissariato di Tivoli-Guidonia Montecelio, Cosimo Bari.

“Sinibaldi – ha detto il sindaco Innocenzi – ha dedicato la sua carriera quarantennale a favore delle donne e dei minori, distinguendosi per l’impegno nel contrasto agli abusi e allo sfruttamento sessuale. Il suo operato ha rappresentato un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra Comunità e per la protezione dei soggetti più vulnerabili.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera Cittadinanza, lo ringrazio per il servizio reso con dedizione, coraggio e altruismo.

La sua testimonianza rafforza il legame tra le Istituzioni e le Forze dell’Ordine, un’alleanza imprescindibile nella lotta contro ogni forma di violenza”.