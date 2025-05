MONTEROTONDO – Spaccio di cocaina, arrestati due albanesi e una italiana

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in arco notturno nelle aree di Monterotondo, Fiano Romano e Fonte Nuova finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 5 maggio, nel corso delle mirate verifiche i militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno identificato 60 persone, di cui 3 sono state arrestate in quanto gravemente indiziate di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e 2 denunciate a piede libero per reati a vario titolo, nonché eseguito verifiche su 45 veicoli, elevato sanzioni al codice della strada e sequestrato droga.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Fiano Romano hanno arrestato un 33enne albanese, incensurato, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, già suddivisa in più dosi, oltre alla somma 1200 euro in contanti, ritenuti provento illecita attività.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno invece arrestato un 23enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, e una 19enne italiana, incensurata, trovati in possesso di 5,5 grammi di cocaina, confezionata in più dosi, nonché la somma di 350 euro in contanti, ritenuti provento illecita attività.

Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre gli stessi Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un altro cittadino italiano di 44 anni, con precedenti, dopo essere stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina, già suddiviso in più dosi, nonché circa 500 euro in contanti, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Monterotondo, al termine di un’immediata attività investigativa, hanno denunciato un uomo di 28 anni, originario della Romania, gravemente indiziato di rapina, poiché, dopo aver ripetutamente strattonato una 24enne italiana e tentato di asportarle la borsa, sarebbe riuscito ad appropriarsi soltanto delle chiavi della sua auto. La refurtiva è stata poi recuperata dai Carabinieri e restituita alla vittima.

Le ulteriori verifiche alla circolazione stradale hanno permesso di accertare violazioni al codice della strada con una multa complessiva da 1512 euro, oltre al sequestro di un’autovettura e al ritiro di una patente di guida. Infine, un cittadino italiano di 45 anni è stato segnalato al Prefetto, quale assuntore di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

L’attività di prevenzione e contrasto ai reati condotta dai militari del Comando Compagnia di Monterotondo continua incessante, con particolare attenzione al fenomeno dei reati predatori e di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.