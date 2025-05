SANT’ANGELO ROMANO – “MedievAngelo”: nel borgo tornano dame, cavalieri e musici

Sorge e tramonta sul Medioevo il sole a Sant’Angelo Romano di 18 maggio, e al calar della sera si accendono le torce nella piazza del Belvedere per illuminare una cena tipica dell’epoca: un banchetto conviviale in cui nessun dettaglio sarà affidato al caso, accompagnato da spettacoli che animeranno le tavolate dove le pietanze saranno servite direttamente dai paioli.

MedievAngelo è il nome dell’iniziativa che, come in una magia all’ombra dei merli del Castello Orsini-Cesi, per un’intera giornata, farà ritornare nel borgo dame, cavalieri, giocolieri, spadaccini, sbandieratori e musici. In questa fantastica cornice sarà incoronata Madonna Primavera, eletta tra tutte le ragazze (tra i 18 e i 22 anni) che vorranno candidarsi al titolo.

Per calarsi totalmente nell’atmosfera basterà arrivare alla festa in abiti a tema, outfit che sarà anche il “lasciapassare” per unirsi all’imponente sfilata che nel pomeriggio attraverserà le strade del paese. In campo, come organizzatrice dell’evento, la “Compagnia medievale santangelese”, associazione nata proprio per rievocare personaggi, storie e atmosfere dell’epoca in un borgo che ha molte sorprese da svelare nella speciale visita guidata tra i vicoli del centro storico prevista dal programma: conserva, infatti, moltissime tracce ed elementi architettonici originali non solo del Medioevo, ma anche di epoche ben più remote.

“Rivolgiamo un caloroso grazie a tutti coloro che vorranno partecipare alla manifestazione indossando abiti medievali – è l’invito della presidente della Compagnia Medievale Santangelese, Gabriella Latini –. Ringraziamo il Comune di Sant’Angelo Romano per aver autorizzato lo svolgimento della giornata e le associazioni santangelesi che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione”.



Vasto IL PROGRAMMA, con una carrellata di eventi che domenica 18 maggio, a partire dalle ore 10, terranno i partecipanti costantemente “saldi” nel Medioevo.

Eccolo:

Ore 9.30 Allestimento accampamento medievale con la partecipazione della APS Le Lame di Albornoz

Ore 10.00 Apertura della Giornata Medievale con gli animatori di Guastafeste Entertainment truccabimbi e giochi medievali per bambini

Ore 11.00 Visita guidata del centro storico santangelese ed illustrazione del territorio circostante a cura del Prof. Marco Giardini (Su prenotazione con offerta libera)

Ore 12.00 Apertura stand gastronomici (chiuderanno alle 14.30)

Ore 12.00 Presso l’accampamento medievale banchi dei mestieri, giochi in piazza e spettacoli con le spade con APS Le Lame di Albornoz

Ore 15.00 Arrivo degli Sbandieratori di Castel Madama

Ore 15.30 Inizio sfilata del corteo Medievale con partenza dalla chiesa di San Michele Arcangelo. Chiunque volesse partecipare al corteo dovrà indossare abiti medievali

Nel corteo saranno presenti cavalli e cavalieri delle Scuderie FUTURAM di Sant’Angelo Romano, la APS Le Lame di Albornoz, gli Sbandieratori di Castel Madama, la Compagnia Medioevale Santangelese, giocoleria e mangiafuoco di Circo 42, i musici medievali Il Rondello.

Ore 17.30 Elezione di Madonna Primavera. Potranno partecipare ragazze dai 18 ai 22 anni compiuti. Chiamateci per ulteriori informazioni

Ore 18.00 Spettacolo degli Sbandieratori di Castel Madama e della APS Le Lame di Albornoz

Ore 18.30 Giochi per bambini e per adulti

Ore 19.15 Apertura stand gastronomici

Ore 20.00 Cena medievale servita in piazza con 4 portate (solo su prenotazione, posti limitati). Sarà allietata da giocoleria con Circo 42 e da musici medievali Il Rondello, a fine serata spettacolo di fuoco

Ore 22.30 Chiusura della manifestazione

Per info 3476155294 oppure inviare una email a medioevosar@gmail.com