CASTELNUOVO DI PORTO – Si è spenta a 106 anni Maria Leoni, la “nonna” del Borgo

Si è spenta oggi, giovedì 8 maggio, Maria Leoni, la donna più longeva di Castelnuovo di Porto.

Aveva 106 anni.

Ad annunciarlo è il sindaco Riccardo Travaglini che in una nota ricorda lo straordinario traguardo di vita della signora Maria, nata nel lontano 1918 e per tanti decenni figura autorevole e rassicurante col suo sorriso, punto di riferimento per generazioni di castelnovesi.

Il sindaco di Castelnuovo Riccardo Travaglini insieme a Maria Leoni

“Nella scuola di Via Roma, dove ha lavorato con passione e attenzione verso i più piccoli – racconta il sindaco Travaglini – ha lasciato un segno indelebile nei ricordi di tantissimi bambini — oggi adulti — che proprio grazie a lei hanno conosciuto la cura, il rispetto e il senso dell’appartenenza.



La sua presenza costante, la lucidità con cui sapeva raccontare episodi, persone e luoghi del nostro paese, cantare canzoni, hanno rappresentato un vero e proprio presidio sociale: un legame vivo con le nostre radici, con una Castelnuovo che cambia, ma che ha sempre visto in lei una custode del passato e una guida silenziosa nel presente.



A nome mio personale e di tutta la comunità, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia e un sentito ringraziamento per l’esempio e l’eredità morale che Maria ci lascia”.