GUIDONIA – Via Nomentana a senso unico per un mese

Via Nomentana a senso unico per un mese a Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 189 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata mercoledì 30 aprile dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

A richiedere l’emissione del provvedimento è stata “Areti”, società appaltatrice di “Acea s.p.a.” incaricata dei lavori di estensione della rete elettrica a Parco Azzurro, il Centro residenziale di Colleverde, quartiere di Guidonia Montecelio.

L’ordinanza prevede il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata ed il restringimento di carreggiata con il Senso Unico di marcia in via Nomentana dal chilometro 14,800 al chilometro 15,550 ed in via Castore dal 12 maggio al 12 giugno.

La via Nomentana sarà chiusa per i mezzi in arrivo dalla Capitale

Nel tratto interessato la Nomentana sarà percorribile dai veicoli provenienti da Mentana e diretti a Roma.

La strada sarà chiusa invece per i mezzi in arrivo dalla Capitale: alla rotatoria della Palombarese con la via Nomentana sarà posizionata la segnaletica stradale indicante la Nomentana Bis come percorso alternativo per raggiungere Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo.