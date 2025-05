Quando ha tagliato il traguardo aveva ancora forza nelle gambe. E non a caso ha staccato la seconda classificata di circa 7 minuti.

Così ieri, domenica 11 maggio, Lucia Di Rienzo ha conquistato la “Madrid Spartan Trifecta Weekend 2025”, la gara del campionato spagnolo che da 11 anni si tiene a San Agustín del Guadalix, vicino Madrid.

La 38enne atleta tiburtina residente a Foligno si è imposta nella categoria 40-44 anni conquistando il primo posto nella Spartan Race Super dopo aver percorso 12 chilometri e superato 25 ostacoli su un tracciato di 450 metri di dislivello in un tempo pari a un’ora e 24 minuti.

L’ennesima avventura dura ed emozionante per Lucia che il 12 aprile scorso a Gubbio ha conquistato la Spartan Race – Trifecta Weekend, la gara più importante e più dura del campionato italiano.

“Ringrazio tutti gli sponsor che mi sostengono – commenta Lucia Di Rienzo – e che ancora credono in me, senza di loro non potrei raggiungere questi traguardi”.