TIVOLI – Camminate nella biodiversità a Villa Gregoriana

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano invita a riscoprire la straordinaria varietà di specie animali e vegetali che, insieme ai loro habitat, rendono unico il nostro Paese.

Lo fa con le Camminate nella biodiversità, l’evento di punta della campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità, una ricca proposta di visite speciali con guide d’eccezione, in programma sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 in 20 Beni della Fondazione, da nord a sud della Penisola, pensate per osservare da vicino la vita che ci circonda.

Un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, boschi e zone umide, volto a diffondere conoscenze e buone pratiche affinché ciascuno, nelle piccole scelte quotidiane, possa fare la sua parte per la tutela della biodiversità, un patrimonio spesso nascosto ma indispensabile per il futuro del Pianeta e oggi fortemente minacciato (informazioni sulle visite speciali e sulle altre iniziative previste nella campagna su www.faibiodiversita.it).

Il FAI racconterà la biodiversità, un patrimonio di inestimabile valore e bellezza da conoscere e proteggere, nel contesto dei suoi Beni, e non solo. Il programma delle Camminate, infatti, sarà arricchito dalle iniziative organizzate dalla rete di volontari delle Delegazioni FAI attive in tutte le regioni che, con entusiasmo e straordinaria energia, proporranno oltre 100 visite di approfondimento, passeggiate e percorsi accompagnati da specialisti in tanti e diversi territori.

Sabato 17 e domenica 18 maggio, ore 10.30, visite speciali a Villa Gregoriana.

I visitatori saranno accompagnati da Giuseppe Rella, socio fondatore di ALAPI-Associazione Laziale Apicoltori, imprenditore agricolo e allevatore professionista, alla scoperta del giardino ottocentesco di Villa Gregoriana – Bene affidato in concessione al FAI dall’Agenzia del Demanio dal 2002 – da un punto di vista inedito, volto a cogliere l’essenza più autentica del luogo: la biodiversità che lo anima e che abbiamo il dovere di raccontare e tutelare.

La visita guidata coniugherà il racconto storico-artistico del luogo con una vera e propria camminata dedicata alla biodiversità, durante la quale ci si soffermerà sulle straordinarie interazioni tra insetti e piante, sull’insostituibile ruolo degli impollinatori, sull’importanza degli ecosistemi acquatici e su come preservare l’equilibrio, oggi più che mai necessario, tra uomo e natura.

Giuseppe Rella, con la sua attività, si impegna a creare prodotti di alta qualità nel pieno rispetto della natura, adottando i principi della permacultura e implementando la tecnica della food forest, un ecosistema agricolo dove convivono piante da frutto, erbe medicinali, leguminose, cereali e ortaggi in sinergia con le piante spontanee. Grande attenzione è riservata al ruolo delle api e all’importanza dell’impollinazione, processo fondamentale per permettere alle piante e ai fiori di riprodursi garantendo la salvaguardia della biodiversità.

Le “Camminate nella biodiversità” si svolgono con il sostegno del Comune di Tivoli.

Nel Lazio le escursioni proposte spazieranno dalle zone umide attorno al Lago di Fondi (LT) alle campagne di Sezze (LT), affacciate sulla Pianura Pontina, ricche di storia e natura, coltivazioni e suggestioni prestoriche; dal Lago di Canterno a Trivigliano (FR), che offrirà spunti per osservare le vitali relazioni tra suolo, piante e specie animali, ai resti dell’insediamento rupestre di Belmonte a Castelnuovo di Porto.

Informazioni su prenotazioni, costi e altri dettagli su www.faibiodiversita.it